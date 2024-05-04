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В Дептрансе раскрыли образ типичного пользователя электросамокатов

Дептранс Москвы: в среднем, электросамокатами пользуются женатые мужчины

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Антон Денисов/РИА Новости

Среднестатистический пользователь самоката — это мужчина средних лет, чаще всего женатый. К такому выводу пришел департамент транспорта Москвы, проведя исследования, передает телеканал »РБК».

Число пользователей такого типа транспорта, у которых есть несовершеннолетние дети, составляет 59%. Также, согласно исследованию, только 14% самокатчиков владеют электросамокатом — чаще всего москвичи пользуются услугами кикшеринговых сервисов.

В вопросе полов также существует заметная разница — мужчины обычно пользуются электросамокатами для того, чтобы добраться до нужного места, а женщины — чаще всего для отдыха и развлечения. При этом только в Москве услугами кикшеринга пользуются около 4 млн человек.

«Со старта сезона они совершили уже более 10 млн поездок, что в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году», — подсчитали в Дептрансе.

До этого в Парке Горького временно запретили электросамокаты.

Ранее волгоградец проехался по трассе на большом кресле, установленном на электросамокат и попал на видео.

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