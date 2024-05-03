В Москве задержаны члены китайской секты. Их подозревают в связях с Госдепом США Четверо адептов китайской секты «Фалуньгун» задержаны в Москве

Силовики задержали в Москве четверых последователей китайской секты «Фалуньгун», признанной нежелательной и запрещенной в России. При обысках в квартирах адептов нашли запрещенную литературу, атрибутику и, как сообщает РЕН ТВ, «документы, подтверждающие связи с американским Госдепом». Как предполагают следователи, сектой управляла женщина.

Четверо адептов запрещенной китайской секты «Фалуньгун» задержаны в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На видео, распространенном пресс-службой ведомства и опубликованном Shot, видно, как полицейские врываются в жилища и задерживают предполагаемых адептов.

«Мы просто делаем упражнения, и все», — поясняет на кадрах оперативной съемки мужчина.

По данным SHOT, арестована и предполагаемый руководитель секты — Наталья Миненкова. Как считают столичные следователи, она организовала деятельность секты. Указаны точные даты ее функционирования — с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года.

«Более того, женщина осуществляла сбыт литературы нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении столичного СК.

Сектантов уличили даже в связях с Госдепом

Следователи возбудили уголовное дело по статье «осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности» (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

«По уголовному делу следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значения для следствия», — сообщила пресс-служба столичного СК.

РЕН ТВ уточняет, что у задержанных изъяты экстремистские книги на русском и китайском языках, видеолекции, атрибутика, а также «документы, подтверждающие связи с американским Госдепом».

В секте — миллионы людей

Фалуньгун — религиозное движение, возникшее в Китае в начале 1990-х годов. В его основе лежит китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и народных верований. Адепты привержены антиэволюционным взглядам, не принимают гомосексуальность, феминизм и современную медицину.

Число последователей в Китае достигает нескольких миллионов. Однако с 1999 года деятельность секты в КНР полностью запрещена и уголовно наказуема.

«Это, возможно, крупнейшая секта в истории человечества. По разным оценкам на пике своего развития они достигали 50 миллионов адептов. Понятно, что тут подсчет очень грубый, но то, что она входит в тройку самых больших сект мира — это факт», — рассказал KP.RU религиовед Роман Силантьев.

Основатель секты — учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году он пытался организовать государственный переворот в Китае, но ничего не получилось, и теперь Ли Хунчжи живет в США. Американское правительство отказалось его экстрадировать.

Генпрокуратура РФ признала деятельность организации нежелательной на территории России в 2020 году. Вместе с ней под запрет попали шесть американских и одна британская некоммерческие организации, которые борются против преследования адептов Фалуньгун.