На Украине объяснили, почему документы минобороны подписывает не Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров не ставит подпись в приказах начиная с конца апреля из-за командировки. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН, передает РИА Новости.

На то, что подписи Умерова исчезли из документов украинского минобороны, обратили украинские паблики — например, под приказом минобороны страны от 27 апреля об изменениях в положении о военно-врачебных комиссиях ВСУ стоит подпись замминистра обороны Ивана Гаврилюка.

«Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе «временно исполняющего обязанности министра обороны»», — сообщает агентство.

В украинском военном ведомстве ответили, что причиной для этого послужила командировка Умерова. На данный момент неизвестно, вернулся ли Умеров из командировки.

До этого появилась информация о том, что Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины менее чем через год после назначения.

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