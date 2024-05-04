Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве России отвергли обвинения США в кибератаках на Европу

Посол Антонов: обвинения США в причастности РФ к кибератакам на ЕС бездоказательны

close
100%
Pavel Bednyakov/Global Look Press

Утверждения Государственного департамента США о якобы причастности России к кибератакам против стран Евросоюза бездоказательны и не имеют под собой никаких оснований. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств», — сказал Антонов.

По его словам, американским властям нечего предъявить в обоснование своих обвинений. Посол отметил, что «подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США».

3 мая в Германии связали взлом серверов компаний с «кибератакой РФ». Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Германии.

В России отвергли эти обвинения как бездоказательные и необоснованные.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили о главной в этом году цели хакеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами