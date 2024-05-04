В посольстве России отвергли обвинения США в кибератаках на Европу

Утверждения Государственного департамента США о якобы причастности России к кибератакам против стран Евросоюза бездоказательны и не имеют под собой никаких оснований. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств», — сказал Антонов.

По его словам, американским властям нечего предъявить в обоснование своих обвинений. Посол отметил, что «подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США».

3 мая в Германии связали взлом серверов компаний с «кибератакой РФ». Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Германии.

В России отвергли эти обвинения как бездоказательные и необоснованные.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили о главной в этом году цели хакеров.