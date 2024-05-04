Стало известно, какие навыки работодатели хотят видеть в каждом резюме

В бизнес-среде требования к кандидатам уже давно выходят за рамки только профессиональных навыков (hard skills). Ключевую роль для работодателей сейчас играют soft skills — надпрофессиональные качества личности, за счет которых человек справляется с трудностями, действует так или иначе в различных ситуациях. Они помогают сотрудникам успешно взаимодействовать в команде, адаптироваться к изменениям и эффективно решать проблемы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Осипова, независимый HR-эксперт, ментор HRD и СЕО, основатель онлайн-школы по управлению персоналом.

Первый такой навык — умение коммуницировать.

«Хорошая коммуникация, пожалуй, самое важное качество для человека, и особенно для сотрудника в коммерческой компании, где все процессы построены на взаимодействиях между людьми. Бизнес-процессы требуют активного общения не только внутри компании, но и с внешними партнерами, производствами, клиентами. Способность четко и ясно выражать свои мысли и не бояться этого делать, а также понимать потребности и ожидания других, является неотъемлемой частью успешной работы. Коммуникабельный сотрудник способен не только передать нужную информацию, но и урегулировать возможные конфликты, достичь взаимопонимания», — объяснила она.

Не менее важен такой навык, как гибкость.

«Мир стремительно меняется, и гибкость становится вторым по значимости навыком. Сотрудники, способные быстро адаптироваться к новым условиям в рабочем процессе, на вес золота. Гибкость проявляется в способности изменить подход или переосмыслить задачу в ответ на изменения внешних условий. Это качество особенно важно в ситуациях, когда компаниям приходится внедрять новые технологии или принимать стратегические решения под действием внешних обстоятельств», — добавила эксперт.

Третий навык — психологическая устойчивость.

«В условиях высокого стресса и неопределенности эмоциональное спокойствие и умение сохранять ясность ума крайне важны. Сотрудники, обладающие этим навыком, могут эффективно справляться с неудачами и давлением, сохраняя при этом производительность на высоком уровне», — подчеркнула специалист.

Работодатели также очень ценят способность выполнять несколько дел одновременно, когда сотрудник успешно справляется с разными проектами, держит в голове детали и сроки каждого, — то есть, многозадачность. Для кандидатов на руководящие позиции многозадачность важна особенно: нужно быть готовым к действиям «здесь и сейчас», не забывая при этом о долгосрочных задачах, планировании, отчетности и подготовке стратегий.

«Пятый навык — настойчивость — помогает сотрудникам преодолевать препятствия и находить решения, даже когда первоначальные попытки не увенчались успехом. Он очень нужен в проектной работе, где требуется долгосрочное вовлечение и готовность не оставлять задачу без завершения, несмотря на возникающие трудности», — рассказала HR-эксперт.

Шестой навык — эмоциональный интеллект.

«Эмоциональный интеллект — это способность осознавать и управлять собственными эмоциями, распознавать и адекватно реагировать на эмоции других людей. Этот навык включает в себя эмпатию, самоконтроль и социальное взаимодействие. Он позволяет налаживать крепкие рабочие отношения и способствует созданию здоровой, сбалансированной рабочей среды. Эмоциональный интеллект проходит красной нитью по всему списку soft skills, потому что является своего рода базой для становления остальных гибких навыков», — пояснила Осипова.

Наконец, седьмой навык — объективность.

«Объективность позволяет взглянуть на ситуацию без предвзятости и эмоций, анализировать факты и принимать решения, опираясь на реальные данные. Этот навык особенно ценится в решении проблем, где необходимо отделить личные предпочтения от профессиональных обязанностей», — отметила эксперт.

Сотрудники, обладающие перечисленными soft skills, с большей отдачей и эффективностью выполняют задачи и потому особенно ценятся в компаниях.

«Развивайте эти навыки: они помогут построить вам успешную карьеру. Подчеркивайте эти софт скилз в резюме, чтобы повысить шансы на приглашение к собеседованию и показать вашу готовность к обучению и развитию в быстро меняющейся рабочей среде», — резюмировала специалист.

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