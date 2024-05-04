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Большинство россиян считают важными уроки Великой Отечественной войны для молодежи

Больше половины россиян хотели бы поговорить с предками, жившими в период ВОВ

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Леонид Великжанин/РИА Новости

Большинство — 86% — россиян уделяют особое внимание изучению истории семьи времен Великой Отечественной войны. А 63% согласны с утверждением, что именно изучение судеб предков в период Великой Отечественной войны пробудило в них интерес к дальнейшему исследованию семейной истории. Это показал опрос, проведенный сервисом для изучения семейной истории Famiry, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для 47% респондентов не нужен особый повод, чтобы поговорить с близкими о подвиге предков. Еще 18% респондентов говорят на тему Великой Отечественной войны тогда, когда все вместе собираются на День рождения или День памяти родственников, участвовавших в ней или живших в этот период. Только в День Победы обсуждают тему войны 15% опрошенных, а 10% — когда вместе с семьей создают родословное древо.

На вопрос о том, как хорошо респонденты знакомы с историей жизни и подвига предков, 64% заявили, что знают о достижениях и наградах, которые родственники получили за вклад в достижение Великой Победы. Кроме того, 53% опрошенных хорошо знакомы со всей ключевой информацией о судьбе предков, такой как место рождения и смерти, дата призыва на службу, информация о ранениях и демобилизации.

Семьям 33% опрошенных хорошо известны детали из личной жизни родственников, анекдоты и легенды со службы и из жизни в тылу. Почти каждый пятый (18%) знает об истории любви родственников во время войны.

Сохраняя память о Великой Отечественной войне, 86% опрошенных обращаются к открытым базам данных, 77% изучают документы и фотографии из семейного архива, 68% общаются со старшими членами семьи и записывают их истории, 24% участвуют в образовательных мероприятиях и проектах.

58% опрошенных расспросили бы предков, живших в период войны, о том, как складывались их отношения в семье, как они вели быт, о чем говорили с родными. Также 48% респондентов хотели бы узнать больше о жизни родственников в послевоенные годы, 37% — о личных качествах предков, которые помогли пережить им ужасы войны. О любви спросили бы 24% участников исследования, о дружбе — 22%.

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