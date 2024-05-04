В Дании расширят права подростков в вопросах абортов

Министерство здравоохранения Дании разрешит подросткам с 15 лет самостоятельно решать, делать ли аборт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление датского ведомства.

«Порог прерывания беременности переносится на 18-ю неделю беременности... При этом 15-17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей», — сообщается в пресс-релизе датского минздрава.

По мнению датского ведомства здравоохранения, увеличение срока возможности проведения аборта необходимо для того, чтобы дать женщинам и теперь также девушкам-подросткам больше времени на то, чтобы принять окончательное решение.

До этого стало известно, что в Ульяновской области члены законодательного собрания рассмотрят законопроект о запрете к склонению к искусственному прерыванию беременности.

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы отмечают, что Россия — один из мировых лидеров по абортам.

Ранее в России предложили отбирать лицензии у частных клиник за навязывание услуг.