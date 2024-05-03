На Западе решили не забирать все активы России. Но есть нюанс

Представители стран G7 больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных российских активов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Основной причиной в пользу такого решения стала боязнь ответных мер и «шквала репарационных требований» по результатам двух мировых войн.
По данным газеты, Индонезия и Саудовская Аравия предпринимают лоббистские усилия в Европе, чтобы не допустить конфискации активов РФ из-за опасений за сохранность собственных средств.
«Они очень беспокоятся», — заявил FT неназванный европейский чиновник.
«Мы создадим прецедент»
По данным FT, представители некоторых стран ожидают, что пакет помощи Украине со стороны США в размере $61 млрд смягчит давление по вопросу использования активов РФ.
Автор доклада Европейского парламента о законности конфискации российских активов Филиппа Уэбб пояснила FT, что риск конфискации «заключается в том, что, если игнорировать принципы международного права, это в равной степени может быть использовано другими государствами».
«Мы создадим прецедент, который может иметь непредвиденные последствия в будущем», — заявила она.
Теперь западные страны «изучают другие способы извлечения финансирования» для Украины из средств РФ, пишет FT.
Одним из них может стать использование доходов, сгенерированных российскими активами, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Такой вариант, считают собеседники газета, «политически менее рискованный и юридически более обоснованный», поскольку не затрагивает сами активы. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в €3 млрд в год.
В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны G7 продолжают работу над договоренностями об использовании активов РФ для Украины в соответствии с международным правом, и это произойдет «рано или поздно».
Ранее президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что предложение использовать активы РФ на сумму свыше $260 млрд для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет в себе юридические риски.
«Я видела четыре разные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, и это может быть расценено как нарушение международного законодательства», — сообщила Лагард.
Ответ России: будет бесконечно отстаивать свои интересы
Россия в ответ на конфискацию своих активов может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа «С», сообщал ранее Reuters со ссылкой на экспертов.
«Выплаты по заблокированным активам на счетах типа «С» могут начать конфисковывать в пользу государства», — процитировало агентство управляющего инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимира Язева.
В Кремле заявляли, что конфискация российских активов может повлечь ответные меры, а шаг Запада станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат».
«Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом плане», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе »Москва. Кремль. Путин».