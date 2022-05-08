От «Страны глухих» до «Оттепели»: Валерию Тодоровскому — 60
Валерий Тодоровский родился в семье прославленного советского кинематографиста Петра Тодоровского и с юных лет знал, что пойдет по стопам отца.
Дебютной работой Тодоровского стала мелодрама 1990 года «Катафалк», основанная на рассказе писательницы Фланнери О'Коннор. И хотя фильм снискал несколько кинонаград, критики считают «Катафалк» скорее фильмом-упражнением: набив руку на нем, Тодоровский превратился в настоящего режиссера.
За последующие 32 года кинокарьеры Тодоровский снял 13 проектов, написал больше десятка сценариев, спродюсировал под сотню фильмов и сериалов. Тодоровский снимает не так часто, но каждая его работа становится событием.
8 мая 2022 года Валерию Тодоровскому исполняется 60 лет. В честь юбилея режиссера «Газета.Ru» вспоминает лучшие киноработы режиссера.
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Валерий Тодоровский и его фильмы
«Любовь» (1991)
Второй полнометражный фильм Валерия Тодоровского и одна из первых заметных работ в карьере Евгения Миронова, исполнившего главную роль. Тонкая и по-юношески наивная история, разыгранная двумя студентами-друзьями. Герои отчаянно ищут любви, но получив шанс судьбы, распоряжаются им по-разному.
Фильм на годы вперед определил круг режиссерских интересов Тодоровского, для которого человеческие чувства всегда являлись главной темой для исследования.
На фото: Евгений Миронов и Наталья Петрова в сцене из фильма «Любовь»
«Подмосковные вечера» (1994)
Картина основана на произведении Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и стала первым заметным успехом Тодоровского на международной арене — премьера фильма состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
Главная героиня фильма — застенчивая и скованная общественными нормами Катя Измайлова впервые открывает для себя большое чувство, которое роковым образом меняет всю ее жизнь. От большой любви девушка превращается в убийцу, готовую пойти на все ради спасения своих чувств.
На фото: Владимир Машков и Ингеборга Дапкунайте в сцене из фильма «Подмосковные вечера»
«Страна глухих» (1998)
Лента, основанная на повести Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать», рассказывает о внезапной дружбе Риты и Яи (Чулпан Хаматова и Дина Корзун). Первая вынуждена скрываться от бандитов, вторая живет мечтой о поездке в мифическую «страну глухих», в которой царят добро и справедливость.
Картина стала участницей 8 кинофестивалей по всему миру. Также именно она запустила карьеру Чулпан Хаматовой, которая после премьеры ленты проснулась по-настоящему знаменитой.
«Любовник» (2002)
Если картины первого десятилетия карьеры Тодоровского были наполнены размышлениями о благости любви, в двухтысячных режиссер увидел в этом чувстве повод для иных размышлений. «Любовник» с Олегом Янковским и Сергеем Гармашем — более зрелая и в чем-то даже беспощадная история о герое, который после внезапной смерти жены узнает, что у нее был любимый мужчина на стороне. Это открытие ставит под сомнение не только память об их семейной жизни, но и все его существование.
Сам Тодоровский говорит об этой работе так: «Любовник» — фильм, в котором не стреляют, а только разговаривают. Но он получился жестким, гораздо жестче, чем фильмы, в которых стреляют».
«Мой сводный брат Франкенштейн» (2004)
Картина стала лауреатом трех главных кинопремий России: «Золотого орла», «Кинотавра» и «Московского международного кинофестиваля». Главный герой Юлик (Леонид Ярмольник) с удивлением обнаруживает, что у него есть взрослый сын Павлик — ветеран Чеченской войны. Павлику требуется срочная операция, ради которой он приезжает в Москву и селится в квартире Юлика. Герой Ярмольника проходит сложный внутренний путь от отторжения новоявленного сына до его принятия. С последним особенно несогласна новая семья Юлика, которая видит в Павлике опасность. Тодоровский снял надрывную драму о выживших жертвах войны, которым не находится места в мирной жизни.
На фото: Даниил Спиваковский в сцене из фильма «Мой сводный брат Франкенштейн»
«Тиски» (2007)
Первая более жанровая работа Тодоровскогго, выполненная в непривычной для него форме триллера. Сам режиссер признавался, что подхватил проект, после того как от него отказался другой постановщик. Главный герой фильма Денис (Максим Матвеев) — диджей небольшого южного городка. Он ведет праздный образ жизни, мечтая выбраться из провинции.
Для реализации своей цели и накопления нужной суммы денег, герой оказывается в изнанке жизни: в мире наркотиков, больших денег и опасных людей.
«Стиляги» (2008)
Формально работу над «Стилягами» Тодоровский начал раньше «Тисков», но в длительный период пост продакшна режиссер успел снять еще одну картину. «Стиляги» — своеобразный мюзикл Тодоровского, повествующий о субкультуре 50-х — так называемых «стилягах», прославляющих моду и стиль западного мира.
Картина стала не просто гимном целой эпохи, но и громким кассовым хитом. Некоторые художественные решения Тодоровского отсылали к советскому фильму «Цирк», военной драме «Павел Корчагин» и мюзиклу «Стена» Алана Паркера.
На фото: Оксана Акиньшина в сцене из фильма «Стиляги»
«Оттепель» (2013)
Первый сериал в карьере Тодоровского: основательный, дорогой и воздушный проект режиссера, также обращенный в прошлое. Главные герои сериала — юные кинематографисты, мечтающие делать великое и значимое кино. На их пути стоят непробиваемые коллеги, партийные работники и сама система, не приветствующая вольнодумия. Сериал стал настоящей сенсацией, получив множество наград и признание у миллионов зрителей.
«Этот фильм, конечно, посвящен моему папе и его друзьям, многие из которых уже ушли, их не так много осталось. А это были фантастические люди, и они прожили фантастически яркую жизнь», — говорит об этом проекте Тодоровский.
«Большой» (2016)
Главная героиня ленты Юля Ольшанская — жительница небольшого шахтерского городка, приехавшая покорять столицу. Юлии предстоит пройти сложный и тернистый путь от неизвестной балерины до примы Большого театра.
Сыгравшая главную роль литовская балерина Маргарита Симонова назвала «Большой» одним из немногих правдивых фильмов о балете. Для самого же Тордоровского эта работа увенчала его цикл историй о достижениях: в профессии и жизни.
«Одесса» (2019)
Возвращение Тодоровского к уютным семейным сюжетам и своим корням. Уроженец Одессы снял фильм о реальной истории эпидемии холеры, разразившейся в портовом украинском городе летом 1970-го. Главные герои фильма, оказавшись заложниками закрытого на карантин города и накопившихся семейных обид, вынуждены разобраться со своей жизнью и отпустить свое прошлое.
Картина получила две премии «Ника». Главные роли в ней исполнили Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и супруга Тодоровского Евгения Брик, для которой эта работа стала одной из последних — 10 февраля 2022 года актриса скончалась.
Валерий Тодоровский с супругой Евгенией Брик во время церемонии вручения премии «ТЭФИ-2014» в Останкино