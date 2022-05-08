От «Страны глухих» до «Оттепели»: Валерию Тодоровскому — 60

Валерий Тодоровский родился в семье прославленного советского кинематографиста Петра Тодоровского и с юных лет знал, что пойдет по стопам отца.



Дебютной работой Тодоровского стала мелодрама 1990 года «Катафалк», основанная на рассказе писательницы Фланнери О'Коннор. И хотя фильм снискал несколько кинонаград, критики считают «Катафалк» скорее фильмом-упражнением: набив руку на нем, Тодоровский превратился в настоящего режиссера.



За последующие 32 года кинокарьеры Тодоровский снял 13 проектов, написал больше десятка сценариев, спродюсировал под сотню фильмов и сериалов. Тодоровский снимает не так часто, но каждая его работа становится событием.



8 мая 2022 года Валерию Тодоровскому исполняется 60 лет. В честь юбилея режиссера «Газета.Ru» вспоминает лучшие киноработы режиссера.