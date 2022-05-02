Сотни задержанных. Как выглядит митинг против Пашиняна в Ереване

С 25 апреля армянская оппозиция проводит массовые акции протеста по всей стране, требуя отставки премьер-министра Николы Пашиняна. По мнению демонстрантов, политика властей разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, где в конце сентября прошлого года возобновились бои. В ноябре при посредничестве России Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь.

В начале апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по карабахской проблеме. По ее итогам Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам. Стороны также договорились создать комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.

1 мая в Ереване прошел многотысячный митинг, участники которого разбили в центре города палатки и провели там всю ночь. Утром в понедельник они начали блокировать центральные улицы. У здания правительства власти выставили усиленное полицейское оцепление.

В понедельник полицейские сообщили, что в столице задержали уже 244 участника акции протеста против Пашиняна.