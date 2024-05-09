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Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове

Самолет авиакомпании «Руслайн» произвел вынужденную посадку в Кирове

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Shutterstock/Bizi88

Из-за проблем с шасси самолет, который совершал рейс из Котласа в Раменское, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Кирова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, вечером 9 мая воздушное судно не смогло убрать переднюю стойку шасси при взлете, что привело к вынужденной посадке. В результате инцидента на борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал, борт не получил повреждений.

Следователи Центрального МСУТ СК России проводят расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, а также проверяют соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта согласно статье 263 УК РФ.

Судно принадлежит авиакомпании «Руслайн», прокуратура уже взяла на контроль соблюдение требований безопасной эксплуатации самолета и прав пассажиров, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

До этого санитарный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Казахстане. Самолет выполнял рейс Аркалык-Аксункар (Костанай).

Ранее в Бразилии аэропорт ушел под воду вместе с самолетами.

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