Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские сенаторы предлагают не финансировать ООН, если туда примут Палестину

В США предложили не финансировать ООН, если туда войдет Палестина

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Группа американских сенаторов перед обсуждением вопроса о статусе Палестины в ООН предложила законопроект о прекращении финансирования тех, кто поддерживает автономию. Об этом пишет РИА Новости.

Инициативу поддержали 24 сенатора под руководством республиканца Джима Риша из комитета по международным отношениям, как сообщается на сайте законодателя. По новому законопроекту »США могут прекратить помощь организациям, которые предоставляют дополнительные права и привилегии Палестинской администрации», говорится в заявлении.

Представитель генсека ООН отказался комментировать проект американских сенаторов в офисе официального представителя. Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по вопросу принятия Палестины в состав Организации запланирована на 10 мая. Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН, в то время как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Для принятия нового государства в ООН требуется две трети голосов членов ассамблеи. Законы США в настоящее время не позволяют стране финансировать организации системы ООН, которые бы предоставляли полноправное членство стране без «международных признанных атрибутов» государственности.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами