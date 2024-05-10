Ракетная опасность объявлена в Белгородском районе

В Белгороде и прилегающем районе объявлена тревога из-за ракетной угрозы. Эту информацию распространил глава региона Вячеслав Гладков через свой канал в мессенджере Telegram.

«Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Защищайтесь в помещениях без окон, где есть сплошные стены (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или другое безопасное место», — написал он.

Тревога была отменена через 10 минут.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.