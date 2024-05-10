Лукашенко заявил, что многим странам не нужны евро и доллары

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что многие государства теряют интерес к использованию доллара и евро, не только Белоруссия и Россия от них отказываются. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — подчеркнул Лукашенко в беседе с журналистами в четверг в Минске. Он отметил, что актуальность этих валют снизилась, особенно после обсуждений о возможной утрате Россией золотовалютных резервов и активов, которые она хранила на Западе.

«Я общался с многими лидерами. Они выражают опасения: «Если с ядерной державой так, то что с нами будет?» — добавил Лукашенко.

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей, оправдан. Эксперт добавил, что слабая валюта выгодна экономике, так как поступления доходов от экспорта в бюджет растут, а импорт сокращается.

Миронов заключил, что ожидания доллара по 100 рублей и дороже вполне логичны, но за три года многое может измениться.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.