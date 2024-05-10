В Ереване грузовик врезался в толпу протестующих

МВД Армении задержало мужчину, въехавшего в толпу протестующих на грузовике. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в центре Еревана во время митинга движения «Тавуш во имя родины», выступающего против делимитации границы с Азербайджаном и отказа от Нагорного Карабаха. В связи с инцидентом наказать преступника потребовал лидер протестующих архиепископ Баграт.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система гарантий безопасности вокруг Армении не работает, а потому страна должна использовать мирную повестку как инструмент обеспечения безопасности.

4 мая в Армении началось шествие на Ереван из-за делимитации границы с Азербайджаном.

19 апреля Ереван заявил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Сообщалось, что делимитация границы Армении с Азербайджаном начнутся в Тавушской области на участке Баганис — Воскепар.

Ранее в Армении задержали более 30 протестующих против делимитации.