Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ереване грузовик врезался в толпу протестующих

МВД Армении задержало въехавшего в толпу протестующих водителя грузовика

close
100%
Кадр из видео/168. am

МВД Армении задержало мужчину, въехавшего в толпу протестующих на грузовике. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в центре Еревана во время митинга движения «Тавуш во имя родины», выступающего против делимитации границы с Азербайджаном и отказа от Нагорного Карабаха. В связи с инцидентом наказать преступника потребовал лидер протестующих архиепископ Баграт.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система гарантий безопасности вокруг Армении не работает, а потому страна должна использовать мирную повестку как инструмент обеспечения безопасности.

4 мая в Армении началось шествие на Ереван из-за делимитации границы с Азербайджаном.

19 апреля Ереван заявил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Сообщалось, что делимитация границы Армении с Азербайджаном начнутся в Тавушской области на участке Баганис — Воскепар.

Ранее в Армении задержали более 30 протестующих против делимитации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами