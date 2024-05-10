Жители Нарвы посмотрели концерт в честь Дня Победы в России через реку

Около двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области через реку. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Отмечается, что в преддверии 9 мая на российской стороне реки Нарва была установлена сцена с экраном, на которой шла трансляция праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.

Журналист издания подсчитал, что на эстонской стороне смотреть концерт собрались порядка двух тысяч зрителей.

До этого сообщалось, что несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в столице Германии — Берлине — в День Победы.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что трепетное отношение жителей постсоветского пространства к Дню Победы зачастую становится той болевой точкой, по которой уже много лет бьют оппоненты России в попытках лишить граждан бывшего СССР общей исторической памяти.

Ранее армия ЦАР объявила о праздничном салюте в честь 9 мая.