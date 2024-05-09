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На юго-востоке Москвы салют попал в толпу

Baza: в московских Кузьминках горящие части фейерверка попали в толпу

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Телеграм-канал «Baza»

В Кузьминках один из зарядов фейерверка разорвался слишком низко к толпе и осыпал людей искрами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, одна девушка подвернула ногу, когда убегала от горящих частей салюта. Ей была оказана медицинская помощь. Предварительно, с ожогами к врачам после инцидента никто не обращался.

В Москве прошел традиционный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В столичном шествии приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Перед началом парада на трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным прибыли лидеры Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

До этого в Крыму и Севастополе отменили праздничные салюты.

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