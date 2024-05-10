«Аталанта» Миранчука сыграет с «Байером» в финале Лиги Европы

В финале Лиги Европы 2024 года сыграют «Аталанта» из Бергамо и леверкузенский «Байер-04».

В ответном полуфинале итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

«Байер» на своем поле во втором полуфинале встречался с «Ромой». Игра завершилась вничью — 2:2, таким образом общий счет противостояния составил 4:2 в пользу подопечных Хаби Алонсо.

Финал Лиги Европы пройдет в Дублине на арене «Авива Стэдиум» 22 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Действующий победителем турнира является андалусийская «Севилья».

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