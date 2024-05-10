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В Екатеринбурге женщина умерла на борту самолета

Shot: в Екатеринбурге россиянка умерла на борту самолета во время посадки

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Toby Melville/Reuters

В Тбилиси женщина умерла на борту самолета, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что вылет рейса Red Wings WZ-1103 перед этим задержали на пять часов. Женщина прибыла на борт в инвалидном кресле. У нее были проблемы с сердцем.

На фоне задержки вылета пострадавшей стало плохо, ей на помощь вызвали врачей, которые провели массаж сердца и попытались реанимировать пациентку, однако спасти ее не удалось. Вылет самолета в результате произошел вместо заявленных 17:00 в 23:53.

До этого экипаж принял роды у пассажирки на борту самолета, летевшего в Душанбе.

Борт «Уральских авиалиний» следовал из Жуковского в Душанбе 10 января, после набора высоты одна из пассажирок начала сильно кричать. Как выяснилось, у женщины уже отошли воды и начались роды, ей на помощь пришли бортпроводницы и одна из пассажирок.

Мать и младенца передали медикам после приземления в аэропорту назначения. Пассажиры, на глазах у которых родился ребенок, собрали девочке «приданое» — 55 тысяч рублей.

Ранее пассажирка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Кызыл.

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