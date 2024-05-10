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В Ирландии заявили об «укреплении российской нации» из-за кампании Запада

Ирландский журналист Боуз заявил об укреплении российской нации из-за Запада

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз заявил об укреплении российской нации из-за Запада. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию», — заявил Боуз.

При этом он заявил о тщетности миллиардов, потраченных Западом на то, чтобы сделать россиян «кем-то другим».

Свою публикацию журналист сопроводил видео парада Победы на Красной площади.

9 мая в Москве состоялся парад Победы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно информации министерства обороны РФ, в мероприятии задействовали более 9 тыс. человек, а также 75 единиц боевой техники и авиацию. На традиционный праздник прибыли восемь иностранных лидеров, в том числе главы пяти бывших республик СССР.

До этого Боуз заявил, что РФ и КНР могут установить марионеточный режим в Техасе.

Ранее Боуз раскритиковал обвиняющих Россию в геноциде.

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