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Звезда романтических комедий с украинскими корнями. Миле Кунис – 40

Американской актрисе Миле Кунис исполнилось 40 лет

Американская актриса Милена Марковна Кунис (Мила Кунис) родилась в Черновцах Украинской ССР в семье учительницы физики и инженера-механика. Вместе с родителями и братом она перебралась в Лос-Анджелес в 1991 году, но адаптация в США давалась ей тяжело. Как отмечала сама актриса, эссе при поступлении в колледж она начала со слов «Представьте себя глухой и слепой в семь лет». У Кунис были сложности с английским языком и приходилось заниматься с репетитором даже в начале карьеры. До сих пор родным языком актриса называет русский, а себя считает украинкой.

Карьера Милы Кунис началась в 1993 году с рекламы и эпизодических ролей в сериалах. Кроме того, она озвучивала трудного подростка Мэг в мультсериале «Гриффины». Прорыв случился в 2008 году с фильмом «В пролете». За ним последовали роли в картинах «Макс Пэйн», «Книга Илая», «Секс по дружбе», «Третий лишний», «Оз: Великий и Ужасный», дилогия «Очень плохие мамочки», а также роль балерины Лили, дерзкой конкурентки героини Натали Портман, в фильме «Черный лебедь».

Как признавалась актриса, она является поклонницей компьютерной игры World of Warcraft, но не использует голосовой чат, чтобы другие игроки не узнали ее голос. Она также называла себя «компьютерным ботаником».

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