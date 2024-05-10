В США считают необходимым провести расследование в связи с протестами в Грузии

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США считают необходимым провести расследование обстоятельств применения силы к участникам протестов против законопроекта об иноагентах в Грузии. Его словам передает ТАСС.

По его словам, в США обеспокоены теми мерами, которые были применены в отношении протестующих против законопроекта. Он добавил, что в Вашингтоне следят за ростом сообщений о случаях притеснения и применения физической силы к представителям гражданского общества, оппозиционным активистам и журналистам.

«Мы осуждаем это и призываем немедленно провести полноценное расследование», — заявил Миллер.

Также он добавил, что Соединенные Штаты намерены продолжать взаимодействие с Грузией при условии, что грузинское правительство сменит взятый курс.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее в МИД Грузии пообещали, что страна обязательно вступит в Евросоюз.