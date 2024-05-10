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В России более чем вдвое возросло производство мороженого

В России на 66% выросло производство мороженого

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Производство мороженного в России выросло до 110 млн килограмм в I квартале этого года, что на 66% больше, чем третьем квартале 2023 года, когда было произведено 66 млн килограмм мороженого. Такие данные «Газете.Ru» привел оператор государственной системы маркировки «Честный знак».

Увеличение объемов производства произошло и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За январь-март 2023 года в стране было произведено 98 млн килограмм мороженого, что на 12% меньше, чем в этом году. Если говорить об импорте, то его объем остается стабильным: в I квартале 2024 года в страну было поставлено около 3 млн килограмм мороженого, как и в прошлом году.

«Такой существенный прирост производства мороженого в России объясняется несколькими факторами. В первую очередь, отрасль готовится к сезону высокого спроса и заранее наращивает объемы выпуска. Также, нельзя не учитывать, что в России существенно растет спрос на мороженое: по итогам 1 квартала этого года розничные продажи за год выросли почти на 28%», — рассказала Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Наибольшие объемы производства мороженого в I квартале 2024 года зафиксированы в Центральном федеральном округе: 41 млн килограмм и 37% от общей доли производства мороженого в России. Тройку лидеров замыкают Приволжский и Южный федеральные округа с показателями по 18 млн килограмм и 16% от всего объема производства.

При этом, изменилась и структура производства мороженого. В числе форматов производимого мороженого выделяются четыре крупных группы: вафельные стаканчики, эскимо на палочке, вафельный рожок и прочее. С начала второго полугодия 2023 года отмечена тенденция к сокращению производства мороженого в вафельном стаканчике: по результатам I квартала 2024 года доля внутреннего предложения этого вида упаковки составила 35,9%, в то время как в аналогичном периоде 2023 года на этот тип мороженого приходилось более 39% всех объемов производства.

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