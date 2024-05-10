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В Турции могут заблокировать TikTok из-за влияния на семейные ценности

Глава комиссии по цифровым СМИ Турции Яйман пригрозил TikTok блокировкой

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Shutterstock

Глава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейн Яйман пригрозил TikTok блокировкой. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала NTV.

Возможность блокировки соцсети связана с тем, что она якобы «закладывает динамит в фундамент турецкой семьи». Выступая в парламенте Турции Яйман заявил об опасности «троллей», которые негативно влияют на политическую жизнь Турции. Представители социальной сети перед этим отвечали депутатам парламента Турции, однако их эти ответы не убедили.

«В США TikTok запретили, мы выступаем против этого запрета, однако и в Турции ситуация может дойти до законодательного запрета», — заявил Яйман.

Также он призвал соцсеть Х прислать своего представителя в Турцию для разрешения возникших противоречий.

До этого власти Китая сочли более предпочтительным запрет TikTok в США, чем продажу.

Ранее TikTok удалил более одной тысячи запрещенных в РФ материалов.

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