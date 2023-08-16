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Обидчица Изауры и тетя Лео в «Клоне»: умерла бразильская телезвезда Леа Гарсия

Бразильская актриса Гарсия из «Рабыни Изауры» и «Клона» умерла в возрасте 90 лет

В бразильском городе Грамаду в возрасте 90 лет скончалась актриса Леа Гарсия, которая запомнилась российским зрителям по ролям в сериалах «Клон» и «Рабыня Изаура». Об этом сообщает G1 Globo, информацию подтвердил сын звезды Марсело. Артистка прибыла на бразильский фестиваль Festival de Cinema de Gramado, где должна была получить награду за развитие кинематографа страны. Причиной смерти стал обширный инфаркт, врачи не смогли ее спасти.

Гарсия считала роль злодейки Розы, которая строила козни Изауре, своей визитной карточкой, и вспоминала, как зрители мстили ей за издевательства над главной героиней сериала: «На улице прохожие щипали меня, а в домах, где я жила, били окна и расписывали стены ругательствами». В «Клоне» она сыграла Лолу, приемную тетю клона Лео.

У актрисы большая семья: она вырастила троих детей, у нее трое внуков, есть и правнуки. Всего Леа Гарсия успела сняться в более чем 100 картинах, в том числе в «Черном Орфее», который получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

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