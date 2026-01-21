Размер шрифта
Встречу Трампа и Мерца в Давосе отменили

Reuters: встреча Трампа и Мерца в Давосе отменена из-за задержки рейса
IMAGO/Kugler, Steffen/BPA/Global Look Press/House Select Committee/AP

Встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которая была запланирована на Международном экономическом форуме в Давосе, отменена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что причиной отмены встречи стала задержка рейса американского лидера.

До этого немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что инициатором встречи Трампа и Мерца было правительство ФРГ.

Президент США смог вылететь на форум в швейцарском Давосе только со второго раза. По данным Reuters, в первый раз на борту самолета была обнаружена неисправность, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета на базе Эндрюс из соображений крайней предосторожности. После этого Трамп пересел на другой лайнер меньшего размера, уточнили в агентстве.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что во время первого вылета в салоне самолета не работали некоторые лампы. Перед полетом Трамп пообещал журналистам, что его поездка на форум будет интересной, при этом он «понятия не имеет, что произойдет». Позже телеканал CNN сообщил, что самолет с главой Белого дома вылетел в Давос со второй попытки и находится в воздухе.

Ранее Песков ответил на слухи о встрече спецпредставителя Путина с Трампом в Давосе.

