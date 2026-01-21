Фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужны рычаги влияния против «грубой силы»

В современном мире воцаряется грубая сила, поэтому чтобы оставаться независимой, Европа нуждается в своих рычагах влияния и отходе от традиционной осторожности. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Мы теперь живем в мире, который определяется грубой силой – будь то экономической, военной, технологической или геополитической. И хотя многим из нас это может не нравиться, мы имеем дело с миром таким, каким он есть сейчас», – заявила фон дер Ляйен.

В связи с этим она подчеркнула, что Евросоюз должен быть сильным, чтобы защитить свою независимость в экономике, безопасности, технологиях и демократии. По ее словам, во «все более беззаконном мире Европа нуждается в собственных рычагах силы, и мы их знаем».

Необходимо отходить «от традиционной европейской осторожности», как это было сделано в энергетике и как происходит в сфере обороны и поддержке Украины, считает глава ЕК.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты стремятся ослабить Европу и призвал не признавать «закон сильнейшего».

Ранее Туск отказался «умиротворять» Трампа.