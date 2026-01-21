Стало известно, зачем Путин будет лично встречаться с Уиткоффом и Кушнером

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер могут привезти какие-то готовые документы по украинскому урегулированию в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Американская сторона уже провела достаточно много консультаций с Киевом, так что не исключено, что Уиткофф и Кушнер будут готовы представить Путину какие-то готовые документы, касающиеся украинского урегулирования. Москва неоднократно заявляла, что нам важно увидеть текст мирного договора, который был бы скорректирован согласно нашим красным линиям», — сказала депутат.

По ее мнению, визиты американской делегации в Москву в любом случае полезны для российской стороны, так как таким образом Вашингтон подает всему миру сигналы о том, что переговорный процесс идет, и Россия остается открытым переговорщиком.

«Не исключаю, что Уиткофф и Кушнер также приедут обсудить вопрос участия России в «Совете мира», который является важной для Трампа инициативой. Москва пока не дала окончательного согласия на участие в этом органе, так как президенту Путину важно видеть непосредственно на бумаге все регламентирующие работу Совета документы», — добавила Журова.

Она отметила, что президент Путин всегда предпочитал личные встречи какому-то общению через социальные сети или через каналы в СМИ, очевидно, что американская сторона приняла подобный подход.

Спецпосланник президента США заявил в интервью CNBC, что планирует встретиться с российским лидером в четверг, 22 января. Уиткофф также отметил, что за последние недели на переговорах был достигнут значительный прогресс, который Киев преуменьшает.

Ранее в Кремле подтвердили встречу Уиткоффа и Путина.