Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, зачем Путин будет лично встречаться с Уиткоффом и Кушнером

Депутат Журова: Уиткофф может привезти готовые документы по Украине в Москву
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер могут привезти какие-то готовые документы по украинскому урегулированию в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Американская сторона уже провела достаточно много консультаций с Киевом, так что не исключено, что Уиткофф и Кушнер будут готовы представить Путину какие-то готовые документы, касающиеся украинского урегулирования. Москва неоднократно заявляла, что нам важно увидеть текст мирного договора, который был бы скорректирован согласно нашим красным линиям», — сказала депутат.

По ее мнению, визиты американской делегации в Москву в любом случае полезны для российской стороны, так как таким образом Вашингтон подает всему миру сигналы о том, что переговорный процесс идет, и Россия остается открытым переговорщиком.

«Не исключаю, что Уиткофф и Кушнер также приедут обсудить вопрос участия России в «Совете мира», который является важной для Трампа инициативой. Москва пока не дала окончательного согласия на участие в этом органе, так как президенту Путину важно видеть непосредственно на бумаге все регламентирующие работу Совета документы», — добавила Журова.

Она отметила, что президент Путин всегда предпочитал личные встречи какому-то общению через социальные сети или через каналы в СМИ, очевидно, что американская сторона приняла подобный подход.

Спецпосланник президента США заявил в интервью CNBC, что планирует встретиться с российским лидером в четверг, 22 января. Уиткофф также отметил, что за последние недели на переговорах был достигнут значительный прогресс, который Киев преуменьшает.

Ранее в Кремле подтвердили встречу Уиткоффа и Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674557_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+