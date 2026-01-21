Ведущий «Маски» уличил федеральный канал в использовании ИИ

Певец Макаров заявил, что девушка пела под ИИ на федеральном канале

Певец Вячеслав Макаров рассказал в Telegram-канале, что обнаружил использование искусственного интеллекта на федеральном канале.

Макаров заявил, что в одной из передач на федеральном канале девушка выдала голос нейросети за свой во время выступления.

«Но удивительно и то, что в комментариях большинство людей восхищены её голосом и исполнением! Оно их трогает до слез. Меня еще никогда так не бомбило. Я отказываюсь принимать такое», — рассказал артист.

Макаров задался вопросом, куда могут привести развитие технологии в будущем.

Некоторые российские артисты уже начали внедрять ИИ в свое творчество. Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025 года он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

7 января Дима Билан выпустил совместный трек с искусственным интеллектом. Он сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы». Артист назвал волнительным моментом создание композиции с вокалом нейросети.

Ранее Клаву Коку обвинили в использовании ИИ в клипах.