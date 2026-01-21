Размер шрифта
Уиткофф заявил о большом прогрессе на переговорах с Россией по Украине

Кристина Кормилицына/РИА Новости

В переговорах США и России по Украине достигнут большой прогресс. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью каналу CNBC.

«У нас идет этот прогресс со встречи в Женеве. Так что большой прогресс за последние шесть недель», — отметил он.

Уиткофф также отметил, что украинская сторона преуменьшает достигнутый в ходе переговоров прогресс.

«Украинцы сказали, что прогресс (на переговорах по вопросу мира — прим. ред.) уже на 90% достигнут, я с ними согласен. Хотя на самом деле, думаю, за прошедшие выходные мы добились еще более значительных успехов», — подчеркнул спецпосланник.

Накануне глава РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе, которые российская сторона назвала конструктивными. Уиткофф в свою очередь назвал встречу с Дмитриевым очень позитивной.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу в Москве 22 января.

Ранее в Кремле заявили, что РФ рассчитывает вовремя получить всю информацию о встречах по Украине.

