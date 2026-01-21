Спецпосланник Трампа оценил прогресс на переговорах по Украине

Киев преуменьшает прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью агентству Bloomberg.

«Украинцы сказали, что прогресс [на переговорах по вопросу мира] уже на 90% достигнут, я с ними согласен. Хотя на самом деле, думаю, за прошедшие выходные мы добились еще более значительных успехов», — сказал помощник американского лидера.

По его словам, последние полгода после переговоров в Женеве стороны добились большего прогресса, чем об этом заявляют в Киеве.

Накануне глава РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе, которые российская сторона назвала конструктивными.

В свою очередь, Уиткофф назвал встречу с Дмитриевым очень позитивной.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Позже Зеленский сообщил, что не поедет на форум и останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Ранее в Кремле подтвердили встречу Уиткоффа и Путина.