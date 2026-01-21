Размер шрифта
Суд вынес приговор студенту, напавшему на техникум в Архангельске

Суд дал 13 лет студенту, напавшему на техникум в Архангельске
Северный флотский военный суд приговорил Артемия Корюкова к 13 годам лишения свободы по делу о нападении на техникум в Архангельске в сентябре 2025 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Суд постановил, что молодой человек проведет два года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Как установило следствие, бывший студент Архангельского техникума строительства и экономики придерживался идеологии международной террористической организации, распространял ее в интернете и среди однокурсников. В частности, он создал видеоролик, в котором с помощью компьютерной игры смоделировал нападение на учебное заведение. В результате инцидента пострадали преподаватель русского языка и литературы и социальный педагог.

В ходе судебного разбирательства Корюков полностью признал вину. Адвокат осужденного Александр Бетенев сообщил, что защита намерена решить вопрос об обжаловании приговора после получения и изучения его полного текста.

30 сентября Корюков ворвался в архангельский колледж, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Предварительно, бывший студент хотел отомстить за свое отчисление.

Ранения получили две женщины, их госпитализировали. Нападавшего остановили другие студенты, скрутив его и передав сотрудникам полиции. Сокурсники рассказали, что он мог «репетировать» свое нападение в «Майнкрафте»: парень был нелюдим, создал в игре похожий на учебное заведение мир и там «ликвидировал» учителей и учеников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ельце студент пытался пробить педагогу ручкой шею из-за двойки по русскому языку.

