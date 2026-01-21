В Минтрансе РФ предрекли, что через 20 лет ручное управление авто станет «экзотикой»

Ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой», как поездки на лошади. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе коллегии Минобрнауки, пишет ТАСС.

«Поверьте, лет через 20 ручное управление автомобилем будет такой же экзотикой, как поездки верхом», — сказал он.

Он предположил, что в будущем люди будут вручную управлять машиной лишь на полигонах для собственного удовольствия так же, как сейчас они катаются на лошадях в конно-спортивных школах и манежах.

В ноябре в министерстве транспорта России сообщили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. В ведомстве уточнили, что в столице уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.

В октябре Никитин заявил, что статистика по транспорту на трассе М-12 показала, что способ доставки товаров беспилотными грузовиками намного выгоднее. По его словам, такой автомобиль «не спит и не ест» и едет без остановки с законной скоростью.

Ранее глава РЖД заявил о подготовке к запуску полностью беспилотного поезда на МЦК.