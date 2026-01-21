Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине

В Минтрансе РФ предрекли, что через 20 лет ручное управление авто станет «экзотикой»

Министр Никитин: через 20 лет ручное управление автомобилем станет экзотикой
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой», как поездки на лошади. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе коллегии Минобрнауки, пишет ТАСС.

«Поверьте, лет через 20 ручное управление автомобилем будет такой же экзотикой, как поездки верхом», — сказал он.

Он предположил, что в будущем люди будут вручную управлять машиной лишь на полигонах для собственного удовольствия так же, как сейчас они катаются на лошадях в конно-спортивных школах и манежах.

В ноябре в министерстве транспорта России сообщили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. В ведомстве уточнили, что в столице уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.

В октябре Никитин заявил, что статистика по транспорту на трассе М-12 показала, что способ доставки товаров беспилотными грузовиками намного выгоднее. По его словам, такой автомобиль «не спит и не ест» и едет без остановки с законной скоростью.

Ранее глава РЖД заявил о подготовке к запуску полностью беспилотного поезда на МЦК.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674281_rnd_6",
    "video_id": "record::f602d91f-3470-48ea-af2f-3a3240a9656b"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+