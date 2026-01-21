В Госдуме призвали отобрать холодное оружие у «мигрантов и гопников»

В России необходимо ужесточить наказание за незаконное ношение холодного оружия. Сейчас за это предусмотрен только штраф, чем пользуются многие преступники, повышая риски поножовщины, заявил в беседе с 360.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Необходимость новых мер депутат объяснил участившимися случаями нападений с использованием холодного оружия. Он напомнил, что раньше за ношение ножа можно было на два года сесть за решетку, в то время как сегодня максимум, что за это грозит – штраф.

«Либерализация совпала с притоком мигрантов, которые взяли за правило не расставаться с «колюще-режущими предметами», понимая, что в крайнем случае обойдутся небольшим штрафом. Да и наши гопники от них не отстают», — подчеркнул Миронов.

Он добавил, что только в одной Кемеровской области у посетителей судов изъяли из карманов 1138 ножей, то есть для многих стало нормой приходить с холодным оружием куда угодно, включая суды. Это говорит о том, что еще больше единиц холодного оружия при себе имеют люди в общественных местах и транспорте, что создает риски для безопасности граждан.

Миронов добавил, что вопрос необходимости ужесточения наказания за холодное оружие уже неоднократно поднимался, однако до сих пор соответствующие законопроекты отклонялись.

«Каждый раз эти инициативы блокируются под предлогом того, что мы недостаточно обосновали опасность таких деяний», — констатировал парламентарий.

Ранее воронежская школьница пришла на урок с ножом.