В Краснодарском крае задержали двух заместителей министра транспорта

На Кубани задержали двух замминистра транспорта региона по подозрению в хищении
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае правоохранители задержали двух заместителей министра транспорта региона. Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

По его словам, чиновники были задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении государственных контрактов.

Накануне стало известно, что мэра Звездного городка в Московской области Евгения Баришевского, подозреваемого в получении крупной взятки, отправили под домашний арест. По информации из электронной картотеки Тверского суда, следователи просили назначить ему меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отказал следствию, отправив его под домашний арест. Если чиновника признают виновным в получении взятки, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

12 января сообщалось, что сотрудники полиции выявили в Камчатском крае хищение более 930 млн рублей, выделенных на развитие региональной инфраструктуры. По данным ведомства, подозреваемыми по делу проходят трое человек. Речь идет о гендиректоре подрядной компании из Санкт-Петербурга и его сообщниках.

Ранее ФСБ раскрыла хищение средств по госпрограмме развития транспортной системы.

