Рынок акций в России ускорил рост после заявления спецпредставителя США о переговорах

Российский рынок растет в ожидании переговоров США и России по Украине
Александр Казаков/РИА Новости

Российские фондовые индексы ускорили рост во время основной торговой сессии на фоне заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о переговорах с Россией. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13:41 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 1,21%, до 2771,17 пункта, индекс РТС также прибавил 1,21%. Ранее рост был более умеренным.

В интервью телеканалу CNBC Уиткофф заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Он также отметил «большой прогресс» на переговорах с Россией по украинскому вопросу.

14 января агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе приехать в Москву для встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог между Россией и США по теме урегулирования украинского конфликта продолжается.

Ранее Уиткофф высказался о плане Трампа по Гренландии.

