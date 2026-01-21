Размер шрифта
Госдума рассмотрела проект о запрете депортации некоторых иностранцев

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума рассмотрела и одобрила в первом чтении законопроект о запрете депортации иностранцев, служивших в Вооруженных силах России. Информация об этом опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Документ предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие выдворение, сокращение срока временного пребывания в России, а также отказ в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство для иностранных граждан, служивших по контракту в российских войсках, а также для участников боевых действий в составе Российской армии.

В ноябре член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что заключающие контракт с Минобороны РФ иностранцы затем получают российское гражданство и, соответственно, остаются в стране. Он отметил, что как таковых наемников в российской армии нет, поскольку на военную спецоперацию должны отправляться только те, кто готов остаться в России.

10 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ограничении выдворения из России иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

