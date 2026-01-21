Самолет Трампа приземлился в Швейцарии

Трамп прибыл в Швейцарию для встречи с европейскими лидерами в Давосе

Президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию для встречи с европейскими лидерами на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает газета Metro.

Самолет американского лидера приземлился с трехчасовой задержкой. Экипаж модифицированного Boeing 747-200B принял решение прервать первоначальный полет из-за неисправности электрооборудования.

Ожидается, что Трамп выступит перед делегатами и мировыми лидерами в 14:30 по местному времени (16:30 мск).

Накануне стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Позже Зеленский заявил, что не поедет на форум и останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.