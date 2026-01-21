Размер шрифта
Морская коллегия выработала ответные меры на нарушения международного права

Путину доложат о мерах против нарушений морского права недружественными странами
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Президиум Морской коллегии России выработал меры реагирования на нарушения норм международного морского права со стороны недружественных стран. Об этом сообщили на сайте Морколлегии.

В коллегии отметили, что в ходе заседания президиума были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях.

«Отдельное внимание уделено проблематике, связанной с нарушением недружественными государствами норм международного морского права. Об итогах заседания и выработанных мерах реагирования председатель Морской коллегии проинформирует президента России [Владимира Путина]», — говорится в сообщении.

14 января газета The Times сообщила, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России. По данным журналистов, проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.

15 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать реализацию угрозы Великобритании о перехвате ее кораблей как прямое нарушение морского права.

Ранее Зеленский заявил об остановке пятой части теневого флота России.

