Второго пострадавшего извлекли из-под завалов после обрушения здания в Новосибирске

Спасатели извлекли второго пострадавшего из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске. Об этом сообщил РИА Новости министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

По его словам, пострадавший получил травмы средней степени тяжести, сейчас его везут в больницу.

До этого из-под завалов спасли женщину. Информации о том, в каком состоянии находится пострадавшая, нет. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. По факту случившегося МЧС открыло «горячую» линию.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания. На текущий момент в результате обрушения пострадали два человека.

По словам очевидца, помещения некоторых магазинов новосибирского ТЦ, в котором обрушилась крыша, пострадали незначительно.

Ранее в Подмосковье на охваченном огнем складе рухнула крыша.