В Москве эвакуировали учебный корпус Росбиотеха

В Москве произошла эвакуация из ученбного корпуса Российского биотехнологическго университета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Изначально причиной эвакуации называлось сообщение об угрозе взрыва. Как писал «Осторожно, Москва», на место были направлены экстренные службы для проверки территории на наличие возможных опасных предметов. Позднее появилась информация, что мероприятия по безопасности были учебными.

17 января эвакуацию объявляли в торгово-развлекательном центре Columbus на юге Москвы. По информации источника журналистов, причиной стал сбой пожарной системы. На место прибыли сотрудники МЧС, однако признаков возгорания или задымления они не обнаружили.

В начале января сообщалось, что 16-летний подросток принес горючую жидкость на вечерний киносеанс в московском торговом центре «Авиапарк» и устроил пожар. Как рассказали прокуратуре Москвы, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.

Ранее в московском ТРЦ «Рио» загорелась вентиляция из-за жира.