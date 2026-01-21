Размер шрифта
В Госдуме фотографам запретили снимать пленарные заседания

Максим Блинов/РИА Новости

Фотографам временно ограничили доступ на пленарные заседания Госдумы. В понедельник на балконе для журналистов работали только телеоператоры, сообщают «Ведомости».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал фотокорреспондентов думского пула за стремление, по его словам, «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

Осенью 2025 года Володин заявлял, что российские парламентские фотографы работают «в самом открытом парламенте мира».

«Они не понимают своего счастья… Если бы жизнь так сложилась, и они работали в парламенте Великобритании, их бы давно отправили на галеры», — сказал тогда спикер.

До этого журналист Александр Юнашев опубликовал фото, на котором Кирьянов изучает канал магазина с одеждой. Внимание депутата привлекла коричневая куртка, стоимость которой составила 105 тысяч рублей.

Кирьянов после этого заявил, что изучал фото куртки для борьбы с контрафактом.

Ранее Собчак обратила внимание на необычный наряд Набиуллиной в Госдуме. 

