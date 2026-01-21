Калашникова о предполагаемом ухажере Алсу: «Не стоит спешить с выводами»

Артистка Анна Калашникова высказалась о слухах об отношениях Алсу с 38-летним криптомиллионером. Она рассказала «Газете.Ru», что певицу с этим мужчиной может связывать только дружба.

Калашникова поделилась, что лично не видела Алсу в компании таинственного кавалера, о котором написали в СМИ. Поэтому актриса призвала не спешить с выводами. По ее мнению, у мужчины может и не быть намерений встречаться с вокалисткой.

«В любом случае, желаю ей счастья. И потом, люди, судя по всему, просто дружат, не стоит спешить с выводами о романах. У меня тоже есть такие добрые друзья семьи, которые, например, дарят красивые подарки моему сыну. Это уже из категории практически родственников, а не просто друзей. Взаимопомощь — это нормально», — поделилась Анна Калашникова.

Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым в 2024 году. Бракоразводный процесс сопровождался скандалом, так как певица намекала на связь экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой. После расставания с предпринимателем артистка не вступала в новые отношения. Однако она признавалась, что не против новых романов.

