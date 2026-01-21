Размер шрифта
СМИ сообщили о планах Макрона в 14 раз увеличить число военных в Гренландии

Canard Enchaine: Макрон планирует отправить минимум 200 военных в Гренландию
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует более чем в 14 раз увеличить военный контингент в Гренландии, отправив туда не менее 200 альпийских стрелков. Об этом сообщает издание Canard Enchaine.

«Чтобы противостоять Трампу, глава французского государства 19 января созвал внеочередной Совет обороны. По информации издания «Le Canard enchaine», президент решил отправить на ледяные поля хорошо экипированный отряд численностью не менее 200 бойцов», — написало издание.

Ранее СМИ сообщали о том, что Париж перебросил на остров 15 военных.

5 января президент США Дональд Трамп сообщил о планах США по захвату Гренландии. Власти острова и Дании выступили против такого шага со стороны США, а сразу несколько стран ЕС поддержали принадлежность Гренландии Дании. 15 января Макрон сообщил о запуске совместной разведывательной миссии НАТО в Гренландии.

21 января СМИ написали, что Франция отправила запрос на проведение учений сил НАТО в Гренландии, а также уже заявила о готовности стать участником этих учений. Запрос Франции высмеял министр финансов США Скотт Бессент. Также Politico написало о том, что 21 января Макрон покинул саммит в Давосе, не договорившись о встрече с Трампом.

Кроме того, в ответ на заявления Макрона французская партия «Патриоты» запустила петицию против размещения французских войск в Гренландии и на Украине.

Ранее Дания начала разрабатывать планы по отправке в Гренландию тысячи солдат. 

