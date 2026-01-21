В Кремле заявили о контакте властей с пекарем, который обратился к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пекарня «Машенька», владелец которой обращался к Владимиру Путину в ходе прямой линии, находится в контакте с подмосковными властями.

«Я знаю, что с предприятием «Машенька» подмосковная власть в контакте, там идет конкретно по этому случаю. Контакты есть», — сказал представитель Кремля.

По данным СМИ, в 2026 году может закрыться рекордное количество ресторанов и баров с начала пандемии из-за повышенного НДС. В 2020 году закрылось 455 заведений – в текущем году ожидается закрытие 465. В ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов задал вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Максимов также рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае.

Комментируя эту информацию, Песков назвал очевидным наличие системной проблемы, которая не была принята во внимание. По его словам, ожидается, что этот вопрос будет поднят на совещании Путина с членами правительства 21 января.

Ранее в Госдуме обвинили политику кровавых 90-х в массовом закрытии кафе в Москве.