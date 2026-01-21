Размер шрифта
Родственница пропавшего пловца Свечникова сообщила, что тело пока не опознали

Родственница пловца Свечникова сообщила, что для опознания тела ДНК еще не взяли
Родственница жены пропавшего пловца Николая Свечникова Алена Караман сообщила, что найденное в Босфоре тело мужчины пока не опознано. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Как могут опознать на 100%, если родители не приехали, ДНК еще не взяли? Это просто по фотографиям. Только я пока видела фото, и это 90%, что похож. Но то, что 100% подтвердили, — я не знаю, кто дает такие новости, скорее всего, турки это пишут. Потому что я только что позвонила в полицию, узнала, это неправильно, нет такого, никто не отправлял маме фотографии, и никто ещё не подтверждал», — сказала Караман.

О том, что на дне Босфора было обнаружено неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее найденное в Босфоре тело мужчины опознали по гидрокостюму.

