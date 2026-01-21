Родственница пропавшего пловца Свечникова сообщила, что тело пока не опознали

Родственница жены пропавшего пловца Николая Свечникова Алена Караман сообщила, что найденное в Босфоре тело мужчины пока не опознано. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Как могут опознать на 100%, если родители не приехали, ДНК еще не взяли? Это просто по фотографиям. Только я пока видела фото, и это 90%, что похож. Но то, что 100% подтвердили, — я не знаю, кто дает такие новости, скорее всего, турки это пишут. Потому что я только что позвонила в полицию, узнала, это неправильно, нет такого, никто не отправлял маме фотографии, и никто ещё не подтверждал», — сказала Караман.

О том, что на дне Босфора было обнаружено неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее найденное в Босфоре тело мужчины опознали по гидрокостюму.