СБУ узнала о готовящемся покушении на олигарха Коломойского

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что на олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) готовится покушение, поэтому его не могут доставить на заседание следственной комиссии Верховной рады. Об этом представители ведомства сообщили нардепу Алексею Гончаренко, скриншот письма он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Получена информация от оперативного подразделения, что в настоящее время неустановленными лицами планируется реализовать мероприятия посягательства на жизнь и здоровье Коломойского И.В. во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета», — говорится в тексте.

При этом Гончаренко отметил, что, несмотря на якобы опасность, утром олигарха возили на допрос в НАБУ.

В сентябре 2023 года Коломойского задержали и заключили под стражу на Украине. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста. 12 декабря 2025 года суд в Киеве оставил под стражей олигарха сроком до 6 февраля.

Ранее НАБУ провело обыск у украинского бизнесмена, связанного с Коломойским и СБУ.