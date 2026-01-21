Аэропорт Домодедово повторно выставят на продажу

Домодедово будет повторно выставлен на продажу на аукционе на понижение цены

Аэропорт Домодедово будет повторно выставлен на продажу на аукционе на понижение цены. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ПСБ.

Повторный аукцион состоится 29 января. Прием заявок будет открыт 22 января.

20 января аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся — единственный претендент не был допущен.

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Задаток в размере 26,45 миллиарда рублей необходимо было внести в период с 13 по 19 января 2026 года. Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

В декабре прошедшего года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данный актив имеются.

