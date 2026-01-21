У российского министра прошли обыски

Обыски из-за ряда контрактов прошли у министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

«Обыски прошли у Алексея Переверзева», — сказал источник агентства.

Собеседник уточнил, что мероприятия связаны с контрактами на обслуживание дорог.

21 января сообщалось об обысках в администрации подмосковного Сергиева Посада. Причиной стали стали подозрения в крупной взятке и коррупции исполняющего обязанности главы городского округа Сергея Тостановского. До этого обыски прошли в его доме.

20 января сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарска, расположенного в Краснодарском крае, Максима Бондаренко. Стражи порядка пришли к чиновнику из-за дома инвалидов в Новонекрасовском, строительство которого обошлось в 2 млрд рублей. Работы начались в сентябре 2023 года и проводились в рамках национального проекта. Уже после старта строительства выяснилось, что для дома инвалидов выбрали заболоченный участок, что автоматически увеличило расходы.

