Появилось видео спасения женщины из-под завалов в ТЦ Новосибирска

В МЧС опубликовали видео спасения женщины из-под завалов в ТЦ Новосибирске 
Видео спасения второй женщины и работа пожарно-спасательных подразделений на месте обрушения опубликовано в Telegram-канале МЧС по Новосибирской области.

На видео видно, как на крыше рухнувшего торгового центра работают спасатели, достающие пострадавших из-под завалов. Так, одну из женщин, лежащую на носилках на животе, перекладывают в машину скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по факту инцидента в ТЦ организована проверка. Там подтвердили, что в здании обрушилась кровля.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания. Согласно предварительной информации, в результате пострадали два человека.

Ранее в Подмосковье на охваченном огнем складе рухнула крыша.
 
